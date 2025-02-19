Спецпредставник президента США Келлог прибув до Києва

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. AP/Susan Walsh

Спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав до Києва.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного».

У розмові з журналістами спецпредставник сказав, що його візит — це «шанс провести хороші потенційні переговори».

«Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії — слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо», — сказав Кіт Келлог.

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За його словами, він справді вірить, що «війна не розпочалася би, якби Трамп був тоді президентом».

«Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування. І ми хочемо, щоб це завершилося», — каже Кіт Келлог.

Нагадаємо, що помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог не виключає, що для завершення війни Володимиру Путіну доведеться піти на територіальні поступки.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей»для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».