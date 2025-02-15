Келлог: Росія має поступитися територіями та відмовитися від сили

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Помічник президента США Дональда Трампа та спецпредставник з питань України і РФ Кіт Келлог не виключає, що для завершення війни Володимиру Путіну доведеться піти на територіальні поступки.

Про це він сказав під час дебатів «Мир через силу — план для України» на Мюнхенській безпековій конференції

— Як на мене, мають бути такі речі, як територіальні поступки, — заявив він під час панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

Келлог також зазначив, що ще однією умовою може стати відмова Росії від застосування сили в майбутньому.

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— Він не збирається скорочувати свої збройні сили. Те, що ми намагатимемося зробити, — це, по суті, змусити його до дій, — наголосив представник США.

Крім того, Келлог припустив, що Путін може втратити частину нафтових доходів, які є ключовим джерелом фінансування війни. Він підкреслив, що 70% коштів, які Росія отримує для ведення бойових дій, надходять від експорту нафти та газу.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».