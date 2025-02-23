«Звітуйте або звільняйтеся», — Маск вимагає звіти про роботу від федеральних працівників

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолив Департамент ефективності уряду (DOGE) зобов’язав усіх федеральних службовців США надати звіт про виконану роботу до вечора 24 лютого. У разі відмови їх можуть звільнити.

Про це він написав на своїй сторінці в X.

«Усі федеральні працівники незабаром отримають електронний лист із проханням описати, що вони зробили минулого тижня. Відсутність відповіді буде розцінена як відставка» — йдеться в дописі.

Як пише Reuters, адміністрація Дональда Трампа вже неодноразово заявляла про намір скоротити федеральний апарат, а Маск підтримував такі дії. Перші звільнення вже відбулися в Комісії з цінних паперів, NOAA та CDC.

Зокрема листи з темою «Що ви зробили минулого тижня?» отримали навіть працівники судової системи, хоча вони не підпорядковуються виконавчій владі.

Американська федерація державних службовців (AFGE) вже пообіцяла оскаржити такі звільнення в суді.

«Ілон Маск та адміністрація Трампа вкотре продемонстрували зневагу до федеральних працівників та їхньої важливої роботи», — заявив президент федерації Еверетт Келлі.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск раніше звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».