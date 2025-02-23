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У Трампа заявили, що «стамбульська угода» може бути орієнтиром для завершення війни

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США підійшли «дуже близько» до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання війни в Україні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Голос Америки.

Він не уточнив умови такої потенційної угоди, але наголосив, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».

— Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру – це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат, — зазначив Віткофф.

За його словами, «Стамбульська протокольна угода» може стати орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією.

— Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати, — запевнив Віткофф.

Нагадаємо, влітку 2024 року голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив МикВісті, що не жалкує про завершення перемовин у Стамбулі в березні 2022 року.

Переговори в Стамбулі в 2022 році

Переговори між Україною та Росією у Стамбулі стартували 10 березня 2022 року. Тоді голова української делегації Давид Арахамія зустрівся з очільником делегації з РФ, колишнім міністром культури та помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським. Після раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова. Також тоді російська сторона оголосила про готовність Путіна до зустрічі з Володимиром Зеленським у разі узгодження мирного договору. Однак договір підписано не було.

Представник російської сторони Володимир Мединський та Давид Арахамія, Стамбул, 2022 рікПредставник російської сторони Володимир Мединський та Давид Арахамія, Стамбул, 2022 рік

Ряд політиків та політологів вважали, що Україна тоді втратила шанс на завершення війни.

В листопаді 2023 року Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни обіцяли вивезти війська в обмін на відмову України від вступу до НАТО. Однак українська сторона на це не погодилася, оскільки не була впевнена, що РФ дійсно забереться з території України.

Також глава української делегації в інтерв'ю телеканалу 1+1 заявив, що на це рішення вплинув і премʼєр Британії Борис Джонсон, який настояв на продовженні війни:

«Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати — і давайте просто воюватимемо».

Володимир Путін з документом мирної угоди, яку нібито підписала українська сторона, фото: KREMLIN.RUВолодимир Путін з документом мирної угоди, яку нібито підписала українська сторона, фото: KREMLIN.RU

В травні 2024 року президент Росії Володимир Путін вкотре заговорив про переговори з Україною і сказав, що вони ніколи від них не відмовлялася. Він заявив, що Росія готова домовлятися на базі «стамбульських угод».

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