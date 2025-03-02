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Такий момент для Європи, випадає раз на покоління, — Стармер на саміті в Лондоні

Саміт лідерів Європи в Лондоні, фото: Sky NewsСаміт лідерів Європи в Лондоні, фото: Sky News

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Європа перебуває у моменті історичного вибору, і лідери країн повинні зробити крок уперед, щоб забезпечити безпеку континенту.

Виступаючи на саміті лідерів Європи в Лондоні, він наголосив, що це момент, який буває раз на покоління, цитує Sky News.

— Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед, — сказав Кір Стармер.

Він також згадав теплий прийом, який британці влаштували Володимиру Зеленському під час його візиту на Даунінг-стріт. За словами прем’єра, овації, якими зустріли українського президента, були «абсолютно спонтанними».

Звертаючись до Володимира Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр Британії підкреслив:

— Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом, — наголосив він.

Саміт лідерів Європи в Лондоні, фото: Sky NewsСаміт лідерів Європи в Лондоні, фото: Sky News

Як раніше повідомляв Reuters, головною темою на саміті стане подальша підтримка Києва та перспективи мирного врегулювання війни.

Після заяв експрезидента США Дональда Трампа, який 28 лютого пригрозив припинити допомогу Україні та звинуватив Зеленського у нібито невдячності, українського лідера тепло прийняли у Лондоні, пише видання. Очікується, що на саміті європейські країни підтвердять свою готовність підтримувати Україну, розглядаючи можливість взяти на себе лідерство у постачанні зброї та фінансової допомоги.

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