Потураєв спростував інформацію щодо звернення Верховної Ради до США

Верховна Рада України, фото: ВРУ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та член партії «Слуга народу» Микита Потураєв заявив, що Верховна Рада не голосувала за жодне звернення до США.

Про це він написав у своїй сторінці на Facebook.

«Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України НЕ зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США. Прошу не вводити громадськість в оману», – написав Микита Потураєв.

Раніше повідомлялось, що члени президії Верховної Ради України, а також лідери депутатських фракцій і груп офіційно звернулися до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу, висловивши вдячність за підтримку незалежності та суверенітету України. Це звернення було опубліковане учора, 3 березня, англійською мовою на офіційному сайті парламенту.

«Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу щодо всебічного відновлення світового лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов’язане із захистом ідеалів свободи та демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі пройшла не так, як планували, проте «настав час все виправити».