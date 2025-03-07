У Києві відбулось засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС: обговорили реформи та євроінтеграцію

Засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, фото: EUACI

6 березня 2025 року Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) провела засідання Наглядової ради у Києві. У засіданні взяли участь партнери EUACI серед представників парламенту, міністерств та державних установ, антикорупційних органів, громадських організацій, медіа, місцевого самоврядування, та міжнародних партнерів.

Учасники обговорили досягнення України у боротьбі з корупцією та основні виклики в умовах триваючої війни з Росією та складної політичної ситуації. На засіданні співголовували Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен, заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук та керівник відділу співробітництва Представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг.

Учасники зустрічі оцінили прогрес у сфері боротьби з корупцією на шляху України до вступу в ЄС. Уряд України наразі розробляє Дорожню карту, яка визначатиме ключові напрями реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права. Особливу увагу приділяють антикорупційним заходам, які мають бути інтегровані у всі розділи права ЄС (acquis). EUACI надає суттєву підтримку інституціям, відповідальним за координацію процесу євроінтеграції під керівництвом Віцепрем’єр-міністерки Ольги Стефанішиної.

Українські антикорупційні органи та Вищий антикорупційний суд демонструють все вищу ефективність своєї роботи і відповідають очікуванням громадян. НАБУ та САП ініціюють дедалі більше розслідувань і кримінальних проваджень щодо високопосадової корупції, а ВАКС у 2024 році розглянув рекордну кількість справ. Представники Наглядової ради погодилися, що спроможність цих інституцій має й надалі посилюватись за підтримки EUACI відповідно до стратегічних планів. У цьому контексті майбутній аудит НАБУ має надати рекомендації щодо його розвитку Бюро. Також наголосили, що Вищий антикорупційний суд та його Апеляційна палата терміново потребують більш відповідного приміщення для роботи додаткових суддів та персоналу. Розробку нової Національної антикорупційної стратегії та програми на 2026-2030 роки, яку наразі готує НАЗК, було визначено як пріоритет.

Засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, фото: EUACI Засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, фото: EUACI

EUACI проінформувала про всебічну підтримку, яку програма надає центральним і місцевим органам влади, залученим до процесів відбудови. Зокрема, EUACI сприяє вдосконаленню системи публічних закупівель у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, особливо в будівельному секторі. У Миколаєві, ключовому партнері EUACI, реалізуються пілотні проєкти для впровадження найкращих практик відновлення. Крім того, Антикорупційна ініціатива ЄС підтримує створення наглядових рад на окремих комунальних підприємствах — це є новим явищем для України.

На місцевому рівні EUACI працює з п’ятьма Містами доброчесності, щоб сприяти у них впровадженню антикорупційних практик, підвищенню рівня прозорості та зміцненню доброчесності. Основна увага зосереджена на покращенні закупівельних процедур, фінансового контролю та аудиту. У планах Антикорупційної ініціативи ЄС — розширення цієї діяльності на схід України та визначення нового Міста доброчесності для подальшої співпраці.

Учасники зустрічі відзначили важливу роль громадських організацій та медіа у боротьбі з корупцією. Водночас вони висловили занепокоєння через складну фінансову ситуацію, з якою стикнулись багато громадських ініціатив після припинення фінансування USAID. EUACI повідомила про заходи, вжиті для посилення підтримки громадянського суспільства в межах існуючого бюджету.

Засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, фото: EUACI Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, фото: EUACI

Також EUACI отримала запит від Міністерства освіти і науки та Команди реформи шкільного харчування щодо підтримки програми, спрямованої на мінімізацію корупційних ризиків під час модернізації та будівництва шкільних їдалень і харчоблоків. Ця співпраця вже показала перші результати.

«Було дуже приємно зустрітися з усіма нашими партнерами на засіданні Наглядової ради. Це була жвава зустріч із багатьма виступами членів парламенту, керівників антикорупційних установ, заступників міністрів, мерів, представників ГО, журналістів-розслідувачів та міжнародних партнерів, об’єднанних у своїй відданості боротьбі з корупцією. Багато хто вказав на майбутні виклики, повʼязані з нинішньою складною міжнародною та політичною ситуацією. Колеги з ЄС і Данії змогли запевнити партнерів у подальшій підтримці EUACI. Процес вступу в ЄС дав надію для майбутньої роботи у боротьбі з корупцією. Ми з колегами можемо підтвердити наше прагнення продовжувати роботу з нашими важливими партнерами, — прокоментував керівник EUACI Аллан Паг Крістенсен.

Партнери EUACI високо оцінили діяльність програми за стабільну підтримку партнерів і здатність адаптуватися до нових викликів та можливостей. Антикорупційна ініціатива ЄС є ключовим стратегічним партнером України.

Антикорупційна ініціатива ЄС — провідна антикорупційна програма Європейського Союзу в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.