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Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори в Саудівську Аравію

Президент України Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори до Саудівської Аравії у вівторок, 11 березня.

Про це український лідер повідомив на своїй сторінці в X. Серед українських делегатів будуть:

  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
  • міністр оборони Рустем Умєров;
  • екскомандир 93 ОМБр ЗСУ, заступник голови ОП Павло Паліса.

Володимир Зеленський також повідомив, що в понеділок, 11 березня, зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Українські дипломати залишаться для зустрічі з американськими делегатами.

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни», — зазначив український лідер.

Нагадаємо, довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла після загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.

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