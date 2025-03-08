Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори в Саудівську Аравію
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- Юлія Бойченко
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20:30, 08 березня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський назвав склад української делегації, яка поїде на переговори до Саудівської Аравії у вівторок, 11 березня.
Про це український лідер повідомив на своїй сторінці в X. Серед українських делегатів будуть:
- керівник Офісу президента Андрій Єрмак;
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- екскомандир 93 ОМБр ЗСУ, заступник голови ОП Павло Паліса.
Володимир Зеленський також повідомив, що в понеділок, 11 березня, зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Українські дипломати залишаться для зустрічі з американськими делегатами.
«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив, і сподіваємося, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки. Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни», — зазначив український лідер.
Нагадаємо, довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла після загострення відносин між Києвом і Вашингтоном.
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