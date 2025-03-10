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«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря

Фото з Facebook Олександра Берези, вересень 2014 рокуФото з Facebook Олександра Берези, вересень 2014 року

Голова адміністрації Центрального району Миколаєва та депутат міськради від партії «Пропозиція» Олександр Береза отримав шквал критики після своїх висловлювань про Тараса Шевченка.

У неділю, 9 березня, у день народження Кобзаря, він написав у Facebook, що вважає Шевченка «продуктом радянської пропаганди».

Його слова викликали хвилю критики. Зокрема, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у коментарях засудив таку позицію та закликав Березу піти з посади.

Скріншот коментарівСкриншот коментарів

У відповідь Береза заявив, що не є шанувальником творчості Шевченка, проте більше захоплюється постаттю Романа Шухевича.

«Тарас Кремінь через те що мені не вподоби вірші Шевченка, але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — написав він.

Засудили позицію Берези і його колеги, депутати, миколаївські активісти. Так, члекиня виконкому Миколаївської міськради Катерина Стоколяс розкритикувала його порівняння Тараса Шевченка з Леніним. 

Головний архітектор міста Євген Поляков надіслав посилання на статтю Українського інституту національної пам'яті: «Шевченко і цензура: що не подобалося в словах поета імперській Росії і радянським ідеологам?».

Розкритикували вислови Берези і громадські активісти та військовослужбовці.

«Ага, і про щось радянське каже керівник району, у якого все у районі виглядає як при совку», — написав Володимир Губський.

Крім того, Ілля Зелінський, порадив Березі «піти на фронт», якщо не вистачає «звитяжності» у творчості Кобзаря.

Постать Романа Шухевича викликає різне ставлення в суспільстві. В Україні його внесок у боротьбу за незалежність відзначений на державному рівні, так у 2007 році президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв йому звання Героя України. В багатьох містах України його ім’ям названо вулиці та встановлено пам’ятники. Водночас у Польщі постать Романа Шухевича залишається дуже суперечливою. Польські історики та політики пов’язують його з діяльністю УПА, особливо в контексті трагічних подій на Волині у 1943 році. Через це в Польщі його часто сприймають як відповідального за антипольські акції.

Нагадаємо, голова адміністрації Центрального району Миколаєва Олександр Береза покритикував роботу комунальників у польському місті Вроцлаві, які виконують капітальний ремонт декількох кварталів.

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