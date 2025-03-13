Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, — Bloomberg

Солдати тренуються в лісі під час навчань. Ілюстративне фото: Getty Images

Велика Британія та Франція спільно працюють над планом, що має посилити переговорні позиції України щодо завершення війни. Президент США Дональд Трамп потенційно може підтримати цю ініціативу.

Як повідомляє Bloomberg, міністри оборони п'яти ключових європейських держав зустрілися в середу у Парижі, аби координувати допомогу Україні на тлі виведення американських військ.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зазначив, що основою безпеки України є її армія — її спроможності, озброєння та підготовка. Він також наголосив, що довгострокові гарантії безпеки залежатимуть від внесків, які європейські країни зможуть забезпечити.

Згідно з інформацією Bloomberg, кожна країна висловлювала свої пропозиції щодо підтримки. Деякі країни, які виключили можливість відправлення військових до України, розглядають розміщення своїх сил у сусідніх європейських країнах або надання іншої допомоги, зокрема техніки чи розвідувальних даних.

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Найближчими днями військові фахівці представлять детальні варіанти щодо миротворчих сил лідерам, таким як прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Після цього план обговорюватимуть на віртуальній нараді з іншими лідерами, а далі його запропонують і президенту США Дональду Трампу. Лідери сподіваються отримати від США гарантії безпеки у вигляді підтримки військово-повітряними силами, розвідкою та прикордонним контролем без прямого залучення американських військових до миротворчої місії.

Однак експерти попереджають, що відсутність участі США значно зменшить кількість розвідданих і можливість протидії балістичним загрозам. Крім того, Велика Британія та Франція застерігають від поступок Володимира Путіну, які могли б призвести до демілітаризації України або проведення виборів до укладення стійкої мирної угоди. Також Кір Стармер наголосив на необхідності розв'язання питання викрадення українських дітей Росією.

Чиновники вважають, що домовленість про тимчасове припинення конфлікту на 30 днів у поєднанні з планами миротворчої місії може створити додатковий тиск на Росію для поступок. Водночас побоювання щодо використання Росією цього часу для переозброєння залишаються актуальними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що детальне обговорення гарантій безпеки для України відбудеться, якщо Росія погодиться на 30 днів тиші.

Нагадаємо, днями відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».