Трамп просить Пентагон надати військові варіанти доступу США до Панамського каналу, — CNN

Панамський канал. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав Пентагон розробити «надійні військові варіанти» для забезпечення безперешкодного доступу США до Панамського каналу.

Ці дані вказано у новому меморандумі очільника Пентагону Піта Гегсета, який розіслали посадовцям відомства, повідомляє CNN

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність повернення Панамського каналу під контроль США, але лише зараз його адміністрація офіційно звернулася з проханням розглянути військові варіанти.

У меморандумі, названому «Тимчасові стратегічні вказівки з нацоборони», посадовцям Пентагону доручено «негайно» надати варіанти, які забезпечать справедливий, безперешкодний і комерційний доступ США до каналу. Цей документ свідчить про зміну пріоритетів Пентагону порівняно зі Стратегією нацоборони 2022 року. Нова директива відповідає заявленим цілям Дональда Трампа, зокрема посиленню військової присутності США на Західній півкулі, використанню військ на кордоні та зосередженню уваги на Китаї.

У меморандумі також зазначено, що пріоритетом Збройних сил США є захист батьківщини. Пентагону доручено закривати кордони, протидіяти незаконній міграції, торгівлі наркотиками, контрабанді та торгівлі людьми, а також депортувати нелегальних мігрантів у співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки.

Видання пише, що заклик до розробки військових варіантів доступу до Панамського каналу, ймовірно, викличе багато запитань. Минулого тижня президент Панами Хосе Рауль Муліно звинуватив Трампа у брехні, заявивши, що Панамський канал не перебуває у процесі повернення під контроль США. Він також відкинув заяви Трампа як образу істини та гідності Панами.

Нагадаємо, що у січні 2025 року президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі. Він анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі.