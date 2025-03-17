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У Росії заявили, що мирний договір може передбачати «неозброєних спостерігачів» в Україні

У МЗС Росії заявили, що «мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії», яка буде спостерігати за дотриманням умов угоди і гарантій.

Про це заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко повідомив в інтерв’ю Известиям, російське пропагандистське видання ТАСС.

Як зазначає ТАСС, за словами Грушка, «мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, цивільної місії, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди, або гарантійних механізмів».

«Якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частиною цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки», — сказав Олександр Грушко.

Крім того, Олександр Грушко зазначив, що тільки через їхнє формування нібито можна буде досягти міцного миру в Україні та загалом зміцнити регіональну безпеку. Російський посадовець додав, що частиною гарантій має стати нейтральний статус України, відмова країн НАТО приймати її в члени альянсу.

Нагадаємо, Акіф Чагатай Килич, радник президента Туреччини з закордонних справ, зазначив, що у 2022 році переговори були орієнтовані на обмеження територіальних втрат України від Росії до 3%, але сьогодні ця цифра складає близько 25%.

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