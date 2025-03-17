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Представників бізнесу Миколаївської області запрошують долучитися до засідання національної платформи «Діалог влади та бізнесу»

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОДА

  • 16:05, 17 березня, 2025

Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Ілюстраційне фото:Онлайн-зустріч з підприємцями Миколаївщини у рамках платформи «Діалог влади та бізнесу». Ілюстраційне фото: Конгрес місцевих та регіональних влад

Сьогодні, 17 березня, о 17:00 відбудеться розширена онлайн-зустріч із представниками підприємств країни в межах роботи національної платформи «Діалог влади та бізнесу».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація. 

Тема: Презентація цифрової аналітичної платформи «Пульс» і нових інструментів взаємодії між владою та підприємцями.

Посилання на трансляцію: https://www.youtube.com/@ДіалогВладаБізнес

Офіційний канал платформи: https://t.me/dialogvladabiznes

Нагадаємо, у Миколаївській області минулого року розпочала роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.

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