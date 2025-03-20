Зеленський попросив Макрона почекати, коли той подзвонив під час пресконференції

Під час онлайн-розмови з журналістами президент України Володимир Зеленський отримав дзвінок від президента Франції Емманюеля Макрона.

Проте український лідер попросив колегу зачекати, оскільки був зайнятий пресбрифінгом.

— Вибач, але зараз у мене розмова з журналістами. Можна я повернуся через 15-20 хвилин, будь ласка? Дякую, бувай-бувай», — сказав Володимир Зеленський у слухавку.

Після цього він продовжив відповідати на запитання медіа. Пізніше журналіст французького телеканалу France24 поцікавився, чи справді президент України говорив саме з Емманюелем Макроном.

— Так, я щойно говорив із президентом Емманюелем Макроном. Ми з ним дуже часто спілкуємося, раз на день у середньому, я б сказав. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами, він сильно допомагає. Я йому за це вдячний, — підтвердив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Франція надасть Україні військову допомогу на суму 195 мільйонів євро, яка буде профінансована за рахунок відсотків із заморожених російських активів. Крім того Франція планує наростити виробництво військової техніки для підтримки як Збройних сил України, так і власної армії.

Слід також зазначити, що Велика Британія та Франція спільно працюють над планом, що має посилити переговорні позиції України щодо завершення війни.