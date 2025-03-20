Української мови стало менше і серед дітей, і серед учителів, — мовний омбудсмен

Тарас Кремінь. Фото: Dsnews.ua

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в освітньому процесі зменшується використання української мови як серед учнів, так і серед учителів. Та наголошує на необхідності активних дій для підтримки державної мови.

Про це мовний омбудсмен сказав в етері «Еспресо».

«Тут повинна бути відповідна робота проведена на всіх рівнях і зрозуміло, що це не тільки комплекс питань, які стоять перед уповноваженим. Це проблема, яка стоїть перед усією українською владою, яка повинна відчувати і реагувати на такі проблеми, які шкодять національним інтересам. Я неодноразово наголошував на тому, що в нас є проблема із забезпеченням української мови в освітньому процесі в українських школах. Української мови насправді стало менше і серед дітей, і серед учителів. Тому зрозуміло, що міністр освіти повинен на це все відреагувати належним способом. У нас зараз відбуваються інерційні процеси, які ми повинні стабілізувати конкретними державними діями», — сказав Тарас Кремінь.

Омбудсмен підкреслив, що в Україні діє державна програма та законодавство щодо захисту мови, проте реальні механізми їхнього впровадження залишають бажати кращого.

«У нас немає тисяч заблокованих інтернет-ресурсів, у нас немає обмежень і заборони на застосування в Україні Telegram-каналів. У нас досить погано реагують на виконання своїх повноважень органи місцевого самоврядування. У нас десятки депутатів місцевих рад досі не вивчили елементарні три слова українською мовою. І це так само проблема, бо вона ж впливає і на прийняття відповідних рішень», — впевнений Омбудсмен.

Кремінь також звернув увагу на зареєстрований у парламенті законопроєкт щодо україномовного середовища, ініціатором якого є депутатка Наталія Піпа. За його словами, Україна вже запізнюється з ухваленням необхідних заходів.

«Війна триває 11 років і на 34-35 роках української Незалежності ми досі сумніваємось у тому, яка мова для нас є основною, яка є державною, яка складає основу нашого конституційного ладу», — зазначив він.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь різко відреагував на заяву голови адміністрації Центрального району Миколаєва та депутата міськради від партії «Пропозиція» Олександра Берези, який назвав Тараса Шевченка «продуктом радянської пропаганди».