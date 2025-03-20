  • четвер

    20 березня, 2025

  • 11.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 11.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Української мови стало менше і серед дітей, і серед учителів, — мовний омбудсмен

Тарас Кремінь. Фото: Dsnews.uaТарас Кремінь. Фото: Dsnews.ua

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в освітньому процесі зменшується використання української мови як серед учнів, так і серед учителів. Та наголошує на необхідності активних дій для підтримки державної мови.

Про це мовний омбудсмен сказав в етері «Еспресо».

«Тут повинна бути відповідна робота проведена на всіх рівнях і зрозуміло, що це не тільки комплекс питань, які стоять перед уповноваженим. Це проблема, яка стоїть перед усією українською владою, яка повинна відчувати і реагувати на такі проблеми, які шкодять національним інтересам. Я неодноразово наголошував на тому, що в нас є проблема із забезпеченням української мови в освітньому процесі в українських школах. Української мови насправді стало менше і серед дітей, і серед учителів. Тому зрозуміло, що міністр освіти повинен на це все відреагувати належним способом. У нас зараз відбуваються інерційні процеси, які ми повинні стабілізувати конкретними державними діями», — сказав Тарас Кремінь

Омбудсмен підкреслив, що в Україні діє державна програма та законодавство щодо захисту мови, проте реальні механізми їхнього впровадження залишають бажати кращого.

«У нас немає тисяч заблокованих інтернет-ресурсів, у нас немає обмежень і заборони на застосування в Україні Telegram-каналів. У нас досить погано реагують на виконання своїх повноважень органи місцевого самоврядування. У нас десятки депутатів місцевих рад досі не вивчили елементарні три слова українською мовою. І це так само проблема, бо вона ж впливає і на прийняття відповідних рішень», — впевнений Омбудсмен.

Кремінь також звернув увагу на зареєстрований у парламенті законопроєкт щодо україномовного середовища, ініціатором якого є депутатка Наталія Піпа. За його словами, Україна вже запізнюється з ухваленням необхідних заходів.

«Війна триває 11 років і на 34-35 роках української Незалежності ми досі сумніваємось у тому, яка мова для нас є основною, яка є державною, яка складає основу нашого конституційного ладу», — зазначив він.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь різко відреагував на заяву голови адміністрації Центрального району Миколаєва та депутата міськради від партії «Пропозиція» Олександра Берези, який назвав Тараса Шевченка «продуктом радянської пропаганди».

Останні новини про: Тарас Кремінь

У центрі Миколаєва відкриють книгарню однієї з найбільших українських мереж
«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря
«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Тарас Кремінь

«Але я захоплююсь звитяжністю Шухевича!», — миколаївський «пропозиціонер» Береза виправдовується після слів про Кобзаря
«Йди з посади», — мовний омбудсмен Кремінь обурений заявою миколаївського політика Берези про Кобзаря
У центрі Миколаєва відкриють книгарню однієї з найбільших українських мереж

Теруправління ДБР у Миколаєві повідомило про підозру у держраді чотирьом військовим з Криму

3 години тому

На Миколаївщині горіли будинки, сараї та суха трава

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні