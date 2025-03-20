Reuters: Трамп ігнорує розвідку, яка повідомила про відсутність оточення українських військ на Курщині

Дональд Трамп, фото: GETTY IMAGES

Американська розвідка передала до Білого дому оцінку ситуації в Курській області, згідно з якою українські війська не потрапляли в оточення. Однак президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати протилежне.

Як повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, відповідні розвіддані, зокрема від ЦРУ, надійшли до Білого дому ще минулого тижня.

Попри це, 19 березня Дональд Трамп в інтерв’ю FoxNews заявив, що 2,5 тисячі українських військових опинилися в оточенні в Курській області. Ще раніше, 13 березня, він навіть звернувся до Володимира Путіна з проханням «помилувати їх».

Генеральний штаб ЗСУ спростував слова Дональда Трампа, наголосивши, що українські підрозділи перегрупувалися, відійшовши на більш вигідні рубежі оборони й продовжують виконувати бойові завдання.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодних геолокаційних доказів оточення українських сил у цьому районі. Вони також зазначили, що Володимир Путін використав заяву Дональда Трампа для відволікання уваги від відмови Кремля прийняти американсько-українську пропозицію про припинення вогню.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.