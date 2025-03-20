  • четвер

    20 березня, 2025

  • 10.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 20 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 10.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Reuters: Трамп ігнорує розвідку, яка повідомила про відсутність оточення українських військ на Курщині

Дональд Трамп, фото: GETTY IMAGESДональд Трамп, фото: GETTY IMAGES

Американська розвідка передала до Білого дому оцінку ситуації в Курській області, згідно з якою українські війська не потрапляли в оточення. Однак президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати протилежне.

Як повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела, відповідні розвіддані, зокрема від ЦРУ, надійшли до Білого дому ще минулого тижня.

Попри це, 19 березня Дональд Трамп в інтерв’ю FoxNews заявив, що 2,5 тисячі українських військових опинилися в оточенні в Курській області. Ще раніше, 13 березня, він навіть звернувся до Володимира Путіна з проханням «помилувати їх».

Генеральний штаб ЗСУ спростував слова Дональда Трампа, наголосивши, що українські підрозділи перегрупувалися, відійшовши на більш вигідні рубежі оборони й продовжують виконувати бойові завдання.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодних геолокаційних доказів оточення українських сил у цьому районі. Вони також зазначили, що Володимир Путін використав заяву Дональда Трампа для відволікання уваги від відмови Кремля прийняти американсько-українську пропозицію про припинення вогню.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

Останні новини про: Дональд Трамп

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
«Знаходимося на правильному шляху»: Трамп прокоментував телефонну розмову із Зеленським
Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Юлія Бойченко
новини

Гранітна плитка на Соборній площі за ₴104 млн потріскалася — у ДЖКХ висловили жаль, що немає часу пояснити причину

Катерина Середа
новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман

Останні новини про: Дональд Трамп

Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США, — Зеленський
«Знаходимося на правильному шляху»: Трамп прокоментував телефонну розмову із Зеленським
Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації рідного міста на Миколаївщині

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині

1 година тому

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство у Південноукраїнську

Головне сьогодні