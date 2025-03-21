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«Частина російської політики геноциду», — в МЗС відреагували на указ Путіна щодо легалізації українців

Люди на вокзалі. Ілюстративне фото: prostirЛюди на вокзалі. Ілюстративне фото: prostir

В міністерстві закордонних справ України засудили указ Володимира Путіна, який зобов’язує громадян України або виїхати з РФ, або легалізувати свій статус. У МЗС вважають цей документ частиною російської кампанії з дискримінації та примусового витіснення українців.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 21 березня.

«20 березня ми побачили черговий російський указ, який передбачає примусове видворення по суті громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і на території РФ, без так званих законних підстав. Ми вважаємо, що це нікчемний акт, він є черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі, або примусу їх до отримання статусу іноземця», — зазначив речник. 

За словами представника МЗС, Росія продовжує системно порушувати міжнародне право, а цей указ суперечить щонайменше трьом міжнародно-правовим документам.

«Ми наголошуємо, що ці системні депортації та переслідування — це частина російської політики геноциду проти українського народу» , — заявив він.

Раніше повідомлялось, що Володимир Путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які незаконно перебувають у Росії, повинні до 10 вересня 2025 року або виїхати з країни, або врегулювати свій правовий статус.

Нагадаємо, що на підконтрольній російським військам частині Херсонської області продовжують залишатись близько 5 тисяч школярів, вимушених навчатись за пропагандистськими освітніми програмами.

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