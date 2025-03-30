Трамп упевнений, що Гренландія увійде до складу США

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

В інтерв’ю телеканалу NBC News він заявив: «Ми отримаємо Гренландію — 100%».

Американський президент зазначив, що існує висока ймовірність досягнення цієї мети без застосування військової сили, хоча повністю виключати такий варіант не можна.

На запитання про те, яке значення матиме придбання Гренландії для Росії та інших країн, Дональд Трамп відповів: «Я про це не думаю. Мені байдуже. Гренландія — це окреме питання, зовсім інше. Це про міжнародну безпеку та силу».

Нещодавно Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс. Він висловив припущення, що в майбутньому острів може отримати незалежність від Данії, після чого США розпочнуть співпрацю з Гренландією для встановлення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що у січні Данія запропонувала Європейському Союзу та НАТО спільну стратегію, яка передбачає утримання від реакції на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у Гренландії. Ця позиція узгоджена з офіційним Копенгагеном і підтримана союзниками.