  • неділя

    30 березня, 2025

  • 10.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 10.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп упевнений, що Гренландія увійде до складу США

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/ReutersДональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

В інтерв’ю телеканалу NBC News він заявив: «Ми отримаємо Гренландію — 100%».

Американський президент зазначив, що існує висока ймовірність досягнення цієї мети без застосування військової сили, хоча повністю виключати такий варіант не можна.

На запитання про те, яке значення матиме придбання Гренландії для Росії та інших країн, Дональд Трамп відповів: «Я про це не думаю. Мені байдуже. Гренландія — це окреме питання, зовсім інше. Це про міжнародну безпеку та силу».

Нещодавно Гренландію відвідав віце-президент США Джей Ді Венс. Він висловив припущення, що в майбутньому острів може отримати незалежність від Данії, після чого США розпочнуть співпрацю з Гренландією для встановлення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що у січні Данія запропонувала Європейському Союзу та НАТО спільну стратегію, яка передбачає утримання від реакції на заяви президента США Дональда Трампа про зацікавленість у Гренландії. Ця позиція узгоджена з офіційним Копенгагеном і підтримана союзниками.

Останні новини про: США

Трамп відновив програму для відстеження українських дітей викрадених Росією
За новою угодою про надра Трамп вимагає від України повернути всю допомогу США
«Немає гарантій, що мирна угода буде через тиждень чи через місяць, все залежить від України та РФ», — Рубіо
Реклама

Читайте також:

новини

Перша «Книгарня «Є» у Миколаєві: у центрі міста відкрилася 90-та локація мережі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки

Анна Гакман
новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа

Останні новини про: США

«Немає гарантій, що мирна угода буде через тиждень чи через місяць, все залежить від України та РФ», — Рубіо
За новою угодою про надра Трамп вимагає від України повернути всю допомогу США
Трамп відновив програму для відстеження українських дітей викрадених Росією

Зеленський доручив організувати вибори після повного припинення вогню, — The Economist

У систему DREAM на кінець березня внесли 585 проєктів з відбудови Миколаївщини

2 години тому

Рахунки за кордоном та продаж криптовалюти: що у декларації Кіма за 2024 рік

Альона Коханчук

Головне сьогодні