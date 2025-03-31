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У Франції суд визнав Ле Пен винною у розтраті та заборонив брати участь у виборах

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен. Фото з соціальної мережі X / Marine Le PenЛідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен. Фото з соціальної мережі X / Marine Le Pen

Лідерку французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен та ще вісім депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті 2,9 мільйона євро. Суд заборонив Ле Пен балотуватися у виборах на п’ять років.

Про це повідомляють видання BFMTV та Le Figaro.

Прокурори просили засудити Ле Пен до п’яти років ув’язнення, а також до п’ятирічної заборони обіймати державні посади з негайним набранням чинності. А також вимагали оштрафувати на 300 тисяч євро.

Як пише BFM TV, Ле Пен засудили до чотирьох років тюрми, з яких два роки  — умовно, а ще два — домашній арешт з носінням електронного браслета. Крім того, їй на пʼять років заборонили обіймати державні посади та оштрафували на 100 тисяч євро.

Тим часом соціологічний центр Ifop на основі опитування французів стверджує, що на наступних президентських виборах Ле Пен має найвищий рейтинг — від 34% до 37% голосів виборців, які мають намір голосувати.

Раніше повідомлялось, що лідерка ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен програла на президентських виборах у Франції. 

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