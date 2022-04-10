Согласно первым официальным экзит-полам, на выборах президента Франции - 2022 Эммануэль Макрон значительно опережает Марин Ле Пен. Последнюю обвиняли за тесные связи с Кремлем и кредитование в российском банке.

Об этом информирует Le Figaro.

Так, действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его соперница Марин Ле Пен выходят во второй тур, набрав 28,6% и 24,4% соответственно.

Третье место с 19-20% занял левый кандидат Жак-Люк Меланшон, избиратели которого совершенно точно не будут поддерживать резко правую Ле Пен в финальном туре. Остальные кандидаты не набрали 10%.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр уже поздравил шефа с прекрасным результатом.

— Спасибо тем, кто проголосовал за нас, — отметил он.

В свою очередь, Ле Пен уже призывает всех сторонников координироваться для второго тура.

— Приглашаем всех, кто не хочет видеть Макрона на второй срок, собраться вместе, — бросили клич в ее партии.

Ключевым тезисом предвыборной программы Марин Ле Пен по внешней полиции Франции являлось ослабление альянса НАТО. Эммануэль Макрон этой тенденции противостоит.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.