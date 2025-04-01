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Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним» і заявив про можливість нового контакту

Кім Чен Ин та Дональд Трамп, фото: mind.uaКім Чен Ин та Дональд Трамп, фото: mind.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «дуже гарні стосунки» з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і планує з ним зв’язатися.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише «Укрінформ».

—Так, я зроблю це, — відповів він на запитання про можливий контакт з Кім Чен Ином.

Дональд Трамп нагадав, що спочатку їхні стосунки були напруженими — він навіть називав лідером Північної Кореї «маленьким рокетменом». Проте згодом ситуація змінилася.

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— Одного разу нам подзвонили й сказали, що хочуть зустрітися. Ми зустрілися, у нас були чудові стосунки. І так, є спілкування. Тож я думаю, що це дуже важливо, — зазначив американський президент.

Він також назвав Північну Корею «великою ядерною нацією», а її лідера — «дуже розумним».

— Тож так, я, можливо, щось зроблю в певний момент, — зазначив Дональд Трамп, коментуючи можливі контакти з Кім Чен Ином.

Нагадаємо, що Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що на Курському напрямку воюють 8 тисяч військових із Північної Кореї. Він також додав, що країна активно постачає зброю до Росії, зокрема 170-міліметрові гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню.

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