Трамп назвав Кім Чен Ина «дуже розумним» і заявив про можливість нового контакту
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- Марія Хаміцевич
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8:39, 01 квітня, 2025
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Президент США Дональд Трамп заявив, що має «дуже гарні стосунки» з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і планує з ним зв’язатися.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише «Укрінформ».
—Так, я зроблю це, — відповів він на запитання про можливий контакт з Кім Чен Ином.
Дональд Трамп нагадав, що спочатку їхні стосунки були напруженими — він навіть називав лідером Північної Кореї «маленьким рокетменом». Проте згодом ситуація змінилася.
— Одного разу нам подзвонили й сказали, що хочуть зустрітися. Ми зустрілися, у нас були чудові стосунки. І так, є спілкування. Тож я думаю, що це дуже важливо, — зазначив американський президент.
Він також назвав Північну Корею «великою ядерною нацією», а її лідера — «дуже розумним».
— Тож так, я, можливо, щось зроблю в певний момент, — зазначив Дональд Трамп, коментуючи можливі контакти з Кім Чен Ином.
Нагадаємо, що Північна Корея у 2024 році відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Ради Безпеки ООН, яка не дозволяє цього. Громадян КНДР відправляли на будівельні майданчики через те, що у РФ бракує живої сили, бо чоловіки воюють проти України.
Раніше голова ГУР Кирило Буданов заявив, що на Курському напрямку воюють 8 тисяч військових із Північної Кореї. Він також додав, що країна активно постачає зброю до Росії, зокрема 170-міліметрові гаубиці та 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню.
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