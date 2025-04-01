Данія та США планують обговорити заяви Трампа про Гренландію, — FT

Представники Данії та США проведуть перші переговори на високому рівні після переобрання Дональда Трампа та його заяв про намір «взяти під контроль» Гренландію.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, цього тижня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо. Переговори між ними заплановані на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка розпочнеться 3 квітня в Брюсселі, повідомляють джерела.

Однак через напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном зустріч може бути скасована. За словами офіційних осіб, дипломатичні контакти між США та Данією наразі зведені до мінімуму. У Держдепартаменті США відмовилися коментувати можливість проведення зустрічі цього тижня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що впевнений у можливості приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.