Рубіо назвав повідомлення про ймовірне виведення американських сил з Європи «істерикою»

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив чутки, що США збираються вийти з НАТО та назвав повідомлення у медіа про ймовірне виведення американських сил з Європи «істерикою».

Про це він заявив у четвер, 3 квітня, під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, передає Радіо Свобода.

Він почав зі слів співчуття американським військовим, які загинули на тренуваннях в Литві.

«Дякуємо за ваші співчуття чотирьом американцям, які трагічно загинули під час важливих навчань. Ми вшановуємо їх, і це також нагадує нам, що Сполучені Штати є членом НАТО. Ми настільки ж активні, наскільки зараз говоримо, Сполучені Штати настільки ж активні в НАТО, як і будь-коли. І деякі з цієї істерії та гіперболізації, які я бачу у світових ЗМІ та деяких внутрішніх ЗМІ в Сполучених Штатах щодо НАТО, є невиправданими», — заявив він.

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Він додав, що президент США Дональд Трамп не проти НАТО.

«Президент Сполучених Штатів Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, ми збираємося залишитися в НАТО. Він проти НАТО, яке не має можливостей, необхідних для виконання зобов’язань, які договір покладає на кожну країну-члена», — сказав Держсекретар.

Рубіо заявив, що США очікують на збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО до 5% ВВП. І назвав цю вимогу «категоричною», зазначивши, що Штати в свою чергу також збираються збільшити витрати.

В свою чергу, Генсек НАТО Марк Рютте також запевнив, що США не мають наміру швидко зменшити присутність в Європі.

«Немає жодних планів щодо того, щоб вони раптово скоротили свою присутність тут, у Європі», — сказав Генсек НАТО.

Раніше повідомлялось, що за перші три місяці 2025 року держави-члени НАТО надали Україні військової допомоги на загальну суму понад 20 мільярдів доларів.