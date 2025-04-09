Голова Миколаївської облради Табунщик відвідав Антонівський ліцей

У вівторок, 8 квітня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Спартаком Гукасяном та депутатами обласної ради Ігорем Мухарським і Наталією Тарнавською відвідали Антонівський мистецький ліцей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.

Інспекцію провели через місяць після засідання постійної комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності, де закладу надали низку рекомендацій щодо усунення порушень, виявлених моніторинговою групою Офісу Омбудсмана.

Під час візиту оглянули, як у ліцеї виконують надані рекомендації щодо дотримання прав дитини, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення стандартів безбар’єрності та санітарно-гігієнічних вимог. У закладі вже додали опис алергенів до меню їдальні, встановили ворота для закриття території, а також планують облаштувати систему відеоспостереження.

«Разом ми дійшли висновку щодо більшості проблем, виявлених моніторинговою групою. Є необхідність в оновленні нормативно-правової бази, що передбачає утримання дітей. Європейські сучасні стандарти вимагають від нас змін, проте водночас вони суперечать нашому законодавству. Будемо звертатися до профільних міністерств із проханням переглянути низку положень, що не відповідають реальності», — зазначив Антон Табунщик.

Фоторепортаж

Фото: Пресслужба Миколаївської обласної ради