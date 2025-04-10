Для 16 суддів визначили нове тимчасове місце роботи: один прибуде до Миколаєва

Ленінський районний суд Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України достроково закінчила відрядження для 15 суддів та привела їх на нове тимчасове місце роботи. Так, один суддя направлений до Миколаєва, двоє — до Одеси, а троє суддів з Херсонської області отримали нові призначення в інших містах.

За інформацією видання «Закон і Бізнес», ще одного суддю відрядили в загальному порядку.

Зазначається, що до Вищої ради правосуддя скерують подання про дострокове завершення відрядження та одночасне відрядження строком на один рік для таких суддів:​

Валігурський Геннадій Юрійович — з Куйбишевського районного суду Запорізької області до Інгульського районного суду Миколаєва.​

Конопленко Ольга Сергіївна — з Артемівського міськрайонного суду Донецької області до Приморського районного суду Одеси.​

Никифоров Євгеній Олександрович — з Цюрупинського районного суду Херсонської області до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.​

Пилипенко Ірина Олександрівна — з Чаплинського районного суду Херсонської області до Суворовського районного суду Одеси.​

Рахімова Олена Вікторівна — з Каховського міськрайонного суду Херсонської області до Шевченківського районного суду Львова.​

Решта суддів переведені між судами в Київській, Харківській, Запорізькій, Житомирській, Луганській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. Зокрема, двоє суддів з Луганської області (Лисичанськ) отримали нові відрядження: одна — до Борисполя, інша — до Дергачів (Харківщина).​

Крім того, ВККС рекомендує достроково завершити відрядження судді Бобко Тетяни Валеріївни з Харківського районного суду Харківської області до Київського районного суду Харкова.

Нагадаємо, що у Миколаєві обрали нового голову Інгульського районного суду.

Раніше повідомлялось, що голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський отримав понад 11 тисяч гривень соціальних виплат від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.