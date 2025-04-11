Спецпредставник Трампа на Близькому Сході прямує до Росії, щоб зустрітися з Путіним, — Axios
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- Альона Коханчук
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9:52, 11 квітня, 2025
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Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф вирушив до Росії, де запланована його зустріч із Володимиром Путіним.
Як повідомляє Axios, це буде вже третя зустріч між Стівом Віткоффом і Володимиром Путіним.
Видання зазначає, якщо до кінця місяця не вдасться досягти припинення вогню, Дональд Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Зокрема, він може звернутися до Конгресу з проханням ухвалити новий закон про санкції, зазначило джерело.
Раніше стало відомо, що спецпредставники президентів США і Росії — Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв — провели першу зустріч у Вашингтоні. Цей візит став першим випадком, коли високопоставлений російський чиновник відвідав США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Нагадаємо, що технічні консультації щодо угоди про мінерали між Україною та США за участю представників Міністерств юстиції та економіки відбудуться, у п'ятницю, 11 квітня у Вашингтоні.
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