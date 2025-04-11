Спецпредставник Трампа на Близькому Сході прямує до Росії, щоб зустрітися з Путіним, — Axios

Володимир Путін. Фото: Getty Images

Спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф вирушив до Росії, де запланована його зустріч із Володимиром Путіним.

Як повідомляє Axios, це буде вже третя зустріч між Стівом Віткоффом і Володимиром Путіним.

Видання зазначає, якщо до кінця місяця не вдасться досягти припинення вогню, Дональд Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії. Зокрема, він може звернутися до Конгресу з проханням ухвалити новий закон про санкції, зазначило джерело.

Раніше стало відомо, що спецпредставники президентів США і Росії — Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв — провели першу зустріч у Вашингтоні. Цей візит став першим випадком, коли високопоставлений російський чиновник відвідав США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що технічні консультації щодо угоди про мінерали між Україною та США за участю представників Міністерств юстиції та економіки відбудуться, у п'ятницю, 11 квітня у Вашингтоні.