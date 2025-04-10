У Вашингтоні 11 квітня стартують технічні переговори України та США щодо угоди про надра

Видобуток корисних копалин. Фото: Associated Pres

Технічні консультації щодо угоди про мінерали між Україною та США за участю представників Міністерств юстиції та економіки відбудуться, у п'ятницю, 11 квітня у Вашингтоні.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанішина, пише «Європейська правда».

«Поки що я не можу розкривати деталі, адже зустріч запланована на завтра, але після неї я зможу надати коментарі», – сказала Стефанішина на пресконференції в четвер у Брюсселі.

Вона підкреслила, що будь-які положення угоди не будуть суперечити існуючим зобов'язанням України, зокрема фінансовим у рамках Ukraine Facility, макрофінансової допомоги та співпраці з МВФ.

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За її словами, новий проєкт угоди, запропонований США, передбачає накопичення ресурсів для реінвестування в Україну. Стефанішина зазначила, що команда працюватиме над тим, щоб зробити текст угоди більш збалансованим і простим для розуміння.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України виділив 113 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США у сфері копалин.

Нагадаємо, що у лютому рамкова угода не була підписана через суперечку між президентами США та України, а новий проєкт, який включає газ, нафту й стратегічно важливі мінерали, викликав критику в Україні.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.