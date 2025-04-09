₴113 млн з держбюджету: Уряд виділив кошти на підготовку угоди про надра із США

Прапор біля Уряду. Ілюстративне фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України виділив 113 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про співпрацю зі США у сфері копалин.

Відповідне розпорядження від 8 квітня опублікували на сайті уряду.

У документі, зазначається, що кошти підуть на формування переговорної позиції України з урахуванням законодавчих особливостей як української, так і американської сторін. Угода стосується створення Інвестиційного фонду відбудови.

Зокрема, Мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а Мінʼюст — 54 мільйони гривень.

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Міністерства до 15 квітня залучатимуть фахових консультантів, які мають досвід співпраці з українським урядом у сфері державного боргу, зовнішніх запозичень. А також юристів для допомоги в підготовці переговорів щодо укладення угоди.

Як повідомлялось, цього тижня команда України вирушить до Вашингтону для переговорів щодо угоди, яка може надати США доступ до цінних мінеральних ресурсів.

Нагадаємо, що у лютому рамкова угода не була підписана через суперечку між президентами США та України, а новий проєкт, який включає газ, нафту й стратегічно важливі мінерали, викликав критику в Україні.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.