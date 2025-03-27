«Це прям жах», — нардеп про нову угоду від США щодо корисних копалини

США передали Україні нову угоди щодо корисних копалин. Ілюстраційне фото: Associated Press News

США передали Україні новий проєкт угоди щодо корисних копалин, який найближчим часом розгляне Верховна Рада.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За словами Железняка, у документі не згадуються жодні гарантії безпеки для України. Також він наголосив, що цей документ не фінальний, тому містить багато юридичних деталей і потребує змін.

«Сподіваюся, українська сторона вимагатиме і добʼється значних змін до нього. Але текст, який я бачив — це прям ЖАХ. Це вже не просто меморандум, це чітка угода, і вона явно не в нашу користь», — пише Ярослав Железняк.

Реклама

Зазначаться, що документом передбачено п’ять людей в управлінні, з яких троє будуть з боку США з повним правом вето.

Угода охоплює всі види корисних копалин на території України, зокрема нафту, газ, а також нові та існуючі ресурси. Видобуток може здійснювати як державні, так і приватні компанії. Кошти, отримані за видобуток, конвертуються в валюту і виводяться за кордон, при цьому передбачені доплати, якщо з української сторони кошти не надійдуть вчасно.

Крім цього, внесок США вже включає допомогу, надану з 2022 року. Вони отримують роялті першими, після України, — 4%. Угода є безстроковою, і зміни в ній можливі лише з дозволу американської сторони. США мають право «першої ночі» на всі нові інфраструктурні проєкти в Україні, а також право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.