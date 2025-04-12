Ексгубернатор Миколаївщини Кінах заявив, що українці перестали вірити, що захищають справедливу державу

Колишній представник президента у Миколаївській області та голова Миколаївської обласної ради Анатолій Кінах, скриншот з YouTube-каналу «Суперпозиція»

Колишній представник президента у Миколаївській області та голова Миколаївської обласної ради Анатолій Кінах вважає, що українці втратити віру у те, що захищають справедливу державу.

Про це він сказав в інтерв'ю українському політичному YouTube-каналу «Суперпозиція», пишуть «МикВісті».

Анатолій Кінах розповів про свою зустріч зі співробітниками Генерального штабу, з якими вони зійшлися на думці, що психологічний стан суспільства є серйозною проблемою.

— Я періодично зустрічаюсь у такому закритому режимі з відповідальними від Генерального штабу за морально-психологічний стан Збройних сил України. Це дуже важливо. І от на останній зустрічі, біля трьох тижнів тому, я поставив їм одне питання. Хоча сам, в принципі, знаю відповідь. Що з нами сталося? На початок повномасштабної війни у військкоматах стояли черги, а з-за кордону добровільно поверталися десятки тисяч наших хлопців, щоб захищати свою рідну землю. Чому зараз, через три роки, ті ж ТЦК виловлюють людей на вулицях як тварин? Що з нами сталося? З нашою ментальністю, з нашим патріотизмом. Ми з ними прийшли до одного висновку. Проблема дуже серйозна. Частина наших людей, наших громадян вже не вірять, сумніваються, що живуть і захищають справедливу державу. А на фронті ця проблема ще більш гостра, – сказав Анатолій Кінах.

Варто зазначити, що Анатолій Кінах обіймав посаду голови Представництва Президента України в Миколаївській області (зараз це Миколаївська обласна військова адміністрація, — прим.) у 1992-94 роках, був головою Миколаївської обласної ради у 1994-95 роках, а також був народним депутатом кількох скликань та обіймав посаду прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цього року зросла кількість звернень щодо порушень прав під час мобілізаційних заходів, особливо з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За його словами, лише за 2,5 місяці 2025 року Офіс омбудсмена отримав понад 40 скарг із Харківщини. Люди повідомляли про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та спецзасобів, а також відмову приймати документи.

Дмитро Лубінець також наголосив, що останнім часом у медіа з’явилися щонайменше три відео, на яких чоловіків на велосипедах збивають машиною, після чого люди у формі застосовують силу та поміщають їх до автомобілів.