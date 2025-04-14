В Анкарі обговорять безпеку Чорного моря без участі України та РФ

Судноплавство у Чорному морі, фото: Getty Images

У зустрічі, яка відбудеться 15-16 квітня в Анкарі та буде присвячена питанням безпеки в Чорному морі, представники Росії участі не братимуть.

Про це пише агентство Anadolu з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Зазначається, що нараду проведуть у штабі ВМС країни. До участі запрошені військові представники іноземних держав. Основна тема — планування заходів із підтримки миру в регіоні після можливого припинення бойових дій між Україною та Росією.

У турецькому оборонному відомстві не уточнили повний список країн-учасниць, однак наголосили, що російських офіційних осіб серед них не буде.

Раніше низка турецьких ЗМІ писали про ймовірну участь представників як України, так і Росії, проте офіційна інформація ці припущення не підтвердила.

Міністр закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі РБК-Україна заявив, що Україна не знає про «зустріч» у Туреччині для переговорів з Росією щодо питань перемир'я в Чорному морі, про яке раніше писала турецька преса.

Нагадаємо, що США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі.