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У США представили новий законопроєкт на підтримку України: відновлення, зброя і санкції проти РФ

У США представили новий законопроєкт на підтримку України, фото: Getty ImagesУ США представили новий законопроєкт на підтримку України, фото: Getty Images

Американський конгресмен Грег Мікс, представник Демократичної партії, подав новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Документ передбачає фінансування безпеки, післявоєнного відновлення, а також посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters, яке ознайомилося з текстом законопроєкту.

Згідно з ініціативою, Україна має отримати фінансову підтримку для відбудови, а також допомогу на закупівлю зброї та військового обладнання. Планується створення посади спеціального координатора з питань відновлення України.

Документ подали через два тижні після того, як у Сенаті республіканці та демократи запропонували інший проєкт — про санкції проти РФ у разі відмови від мирних переговорів.

Наразі законопроєкт ще офіційно не оприлюднений, а його подальша доля в Конгресі залишається невідомою. Один із законодавців зазначив, що цей документ стане частиною ширшої дискусії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підхід президента США Дональда Трампа до війни, заснований на принципі «мир через силу», який наразі діє лише щодо України.

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