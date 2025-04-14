Зеленський заявив, що підхід Трампа «мир через силу» діє виключно щодо України

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що підхід президента США Дональда Трампа до війни, заснований на принципі «мир через силу», наразі діє лише щодо України.

В інтерв’ю для програми 60 Minutes на CBS News Зеленський зазначив, що Сполучені Штати припинили військову допомогу та обмін розвідувальними даними, «усвідомлюючи, наскільки болісно це буде для України» через російські балістичні удари та втрати серед українців.

Умовою, яка б розблокувала обмін розвідданими, стало припинення вогню. Україна на це погодилася. Та Росія продовжила свої атаки по цивільній інфраструктурі. Тобто спочатку Києву заблокували допомогу, а потім зробили пропозицію, яка б її відновила.

Натомість росіянам запропонували, але нічого не заблокували й не обмежили.

«Виходить так, що мир через силу працює в один бік і лише в наш. І я вважаю, що це несправедливий підхід», — зазначив Володимир Зеленський.

Також президент додав, що Володимир Путін ніколи не хотів завершити війну, тому припинення вогню не працює.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що удар російських військ по місту Суми, внаслідок якого загинули щонайменше 34 людини, міг бути «помилкою». Про це він сказав під час розмови з журналістами.