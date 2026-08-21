Після смертельного побиття на площі Перемоги в Миколаєві у поліції розказали, як контролюють проблемну локацію

Супермарткет АТБ на площі Перемоги, де загинув 18-річний хлопець. Фото: МикВісті

Поліція не планує виставляти постійний патруль біля АТБ на площі Перемоги у Миколаєві, де нещодавно смертельно побили 18-річного хлопця.

Речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко у коментарі «МикВісті» пояснив, як правоохоронці реагують на скупчення людей у цьому районі.

За його словами, патрульні під час чергувань звертають увагу на місця, де збирається багато людей, зокрема біля супермаркетів. Якщо правоохоронці бачать порушення громадського порядку, вони реагують на ситуацію. Також патрульні приїжджають на виклики, якщо, наприклад, біля магазину виникає конфлікт або люди гучно слухають музику.

Якщо правоохоронці фіксують адміністративне правопорушення, вони складають відповідні матеріали. Зокрема, Віталій Душко навів як приклад появу у громадському місці у стані алкогольного сп’яніння, що передбачено статтею 178 КУпАП.

Водночас сам факт того, що люди збираються біля супермаркету, не є порушенням.

За словами Віталія Душка, якщо патрульні під час чергування бачать скупчення людей і в цей момент не прямують на інший виклик, вони можуть під’їхати та перевірити ситуацію. За необхідності правоохоронці проводять профілактичні бесіди.

— Якщо немає ніяких правопорушень, то у нас не заборонено збиратися будь-де, якщо це не порушує закон, — пояснив Віталій Душко.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня у Миколаєві сталася бійка біля супермаркету на вулиці Космонавтів. Від удару в голову на місці загинув 18-річний хлопець. Поліція затримала 23-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

19 серпня Інгульський районний суд Миколаєва взяв підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави. Рішення ухвалив суддя Дмитро Губницький.

20 серпня небайдужі миколаївці та близькі загиблого вийшли на акцію на площу Перемоги. Під час акції містяни, зокрема, говорили про безпеку біля АТБ та встановлені поруч оборонні споруди, біля яких, за їхніми словами, збираються люди.

Пів року тому «МикВісті» писали, що покинуті оборонні укріплення та занедбана багатоповерхівка в Миколаєві перетворилися на притулок для людей без постійного місця проживання.

Пізніше голова адміністрації Інгульського району Миколаєва Ганна Ременнікова повідомила, що людей без постійного місця проживання, які оселилися у покинутих бліндажах та занедбаній багатоповерхівці, вже намагалися виселити, однак вони знову повертаються.

Заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков у коментарі «МикВісті» заявив, що міська влада неодноразово зверталася до військових щодо доцільності демонтажу оборонних споруд біля АТБ. За його словами, частину таких конструкцій у Миколаєві вже прибрали, однак ці бліндажі поки залишаються, оскільки військові вважають їх необхідними для оборони міста. Остаточне рішення про їхній демонтаж має ухвалити штаб оборони Миколаєва.