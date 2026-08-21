 На Первомайщині директорку підприємства підозрюють у заволодінні майже ₴200 тис. на ремонті освітлення

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Головна Новини Інциденти 13:27, 21 серпня, 2026

На Первомайщині директорку підприємства підозрюють у заволодінні майже ₴200 тис. на ремонті освітлення

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На Первомайщині директорка фірми привласнила 200 тисяч грн на ремонті освітлення. Ілюстративне фото istockphotoНа Первомайщині директорка фірми привласнила 200 тисяч грн на ремонті освітлення. Ілюстративне фото istockphoto

Правоохоронці повідомили про підозру директорці приватної фірми, яку звинувачують у завданні збитків бюджету громади на Первомайщині на суму майже 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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За даними слідства, у 2025 році підприємство виконувало ремонт вуличного освітлення у селах Благодатненської сільської ради. Під час робіт робітники використовували висувні драбини та монтерські лази.

Проте до актів виконаних робіт керівниця внесла дані про використання автогідропідіймача, який фактично не залучали. На підставі внесених до документів відомостей сільська рада перерахувала кошти на рахунок підрядника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що в Південноукраїнську судитимуть директора приватного підприємства та головного інженера проєкту через неякісний ремонт тепломереж. За версією слідства, через їхні дії місто зазнало 96 проривів води, а бюджет — збитків на понад 6,8 мільйона гривень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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