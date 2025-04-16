«Будь-які коментарі є передчасними», — Міненерго про відмову Болгарії продавати реактори для Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС. Ілюстративне фото: uatom.org

У Міністерстві енергетики заявили, що наразі не отримували офіційної позиції від уряду Болгарії про відмову продавати Україні ядерні реактори, які планується використати для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про це йдеться у коментарі, наданому «Суспільному».

Там наголосили, що допоки немає офіційної позиції болгарської влади, то будь-які коментарі щодо цього питання «є передчасними».

«Україна зацікавлена в придбанні обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до рішення Верховної Ради. Добудова Хмельницької АЕС — важливий проєкт для енергетичної безпеки України. Ми переконані, що угода щодо купівлі обладнання є взаємовигідною для обох країн», — зазначили у відомстві.

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Слід зазначити, що 15 квітня віцепрем'єр-міністр і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що Болгарія не продаватиме Україні обладнання з атомної електростанції «Белене», яке планували використати для добудови Хмельницької АЕС.

За його словами, рішення підтримали всі партії уряду. Віцепрем'єр-міністр пояснив, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо, з огляду на зростання цін на електроенергію у світі.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє придбати необхідне обладнання для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Як відомо, 11 лютого народні депутати України схвалили закупівлю двох російських ядерних реакторів для Хмельницької атомної станції. Рішення підтримав 261 депутат.

Реактори російського виробництва планують закупити у Болгарії. Їх використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції.

Хоча у тексті закону не вказана точна сума контракту, за даними «Економічної правди», вартість угоди може сягати сотень мільйонів доларів. Болгарський парламент раніше надав дозвіл на переговори щодо продажу обладнання за мінімум 600 мільйонів євро.

Раніше експерти зазначали, що Хмельницьку АЕС потрібно добудувати, але на їх думку вже після війни.

Нагадаємо, у Хмельницькій області розпочали будівництво ще двох блоків на атомній електростанції. Вже заклали перший куб бетону енергоблока №5.

Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Згідно з документом, орієнтовний термін завершення будівництва та запуску двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС становить 2030-2032 роки, хоча на строки може вплинути перебіг воєнних дій.