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Уряд звільнив першого заступника Умєрова та прийняв ще декілька кадрових змін

Засідання Кабміну 18 квітня 2025 року. Фото: пресслужба УрядуЗасідання Кабміну 18 квітня 2025 року. Фото: пресслужба Уряду

У п'ятницю, 18 квітня, Кабінет Міністрів України провів низку кадрових рішень, звільнивши одразу кількох високопосадовців. Серед них — перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який залишив посаду за власним бажанням.

Крім того, уряд звільнив Сергія Дуброва з посади першого заступника міністра охорони здоров’я, а також його колегу Олександра Порхуна, який обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я.

Паралельно з відставками відбулись і нові призначення. Так, Олександра Павліченка призначили заступником міністра енергетики з питань євроінтеграції, а Сергій Суярко став державним секретарем у тому ж міністерстві. Очолити Державне агентство розвитку туризму доручили Наталії Табаці.

Серед нових очільників районних адміністрацій — Іван Базилюк, який керуватиме Нікопольською РДА на Дніпропетровщині, та Владислав Лаврик, якого призначено головою Волноваської РДА на Донеччині. До складу керівництва Київської ОВА увійшла Наталія Погребна, яка тепер обійматиме посаду заступниці голови адміністрації.

Водночас уряд погодив звільнення Сергія Приходька з посади голови Роздільнянської районної державної адміністрації Одеської області.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. 

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