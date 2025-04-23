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Венс заявив, що Україні і Росії доведеться поступитися територіями

Джей Ді Венс. Фото: Associated PressДжей Ді Венс. Фото: Associated Press

США пропонують мирну угоду, яка передбачає, що і Україна, і Росія мають поступитися частиною територій, які вони зараз контролюють. Також йдеться про заморожування конфлікту приблизно по нинішній лінії зіткнення.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, пише Bloomberg.

Він зазначив, що сторони, ймовірно, мають провести територіальні обміни. При цьому лінія розмежування не буде точно відповідати нинішньому фронту, але буде близька до нього.

«Нинішні лінії, приблизно в цих межах, зрештою стануть новими межами конфлікту», — зазначив Джей Ді Венс.

За його словами, щоб зупинити кровопролиття, обидві сторони мають «скласти зброю, заморозити конфлікт і почати будівництво кращої Росії та кращої України».

Нагадаємо, що Ді Венс заявив, що американці можуть відмовитися від посередництва у переговорах між Росією та Україною, якщо не отримають позитивну відповідь.

Також нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.

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