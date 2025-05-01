Низка країн ЄС активують надзвичайне положення для збільшення оборонних витрат

Прапори країни-ЄС. Фото: Reuters

16 держав-членів Європейського Союзу мають намір скористатися положенням про надзвичайний стан, щоб збільшити оборонні витрати понад встановлені бюджетні ліміти блоку та без порушення фіскальної дисципліни.

У Раді ЄС пояснюють таке рішення необхідністю посилення безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

Йдеться про Бельгію, Болгарію, Чехію, Данію, Німеччину, Естонію, Грецію, Хорватію, Латвію, Литву, Угорщину, Польщу, Португалію, Словенію, Словаччину та Фінляндію. Ці країни мають намір застосувати виняткову норму, яка дозволяє збільшити оборонні видатки до 1,5% ВВП щорічно протягом чотирьох років — без урахування цих сум при розрахунку загального дефіциту бюджету.

У Раді ЄС наголошують, що такий крок дасть змогу країнам-членам одночасно нарощувати національні оборонні бюджети та зберігати стійкість державного боргу.

«Це суттєво сприятиме зміцненню безпеки Європейського Союзу та захисту наших громадян, одночасно посилюючи його загальну оборонну готовність, зменшуючи його стратегічну залежність, усуваючи критичні прогалини у можливостях та відповідно зміцнюючи європейську оборонну технологічну та промислову базу по всьому Союзу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз готує резервний план для збереження санкцій проти Росії, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить припинити участь у переговорах щодо України.