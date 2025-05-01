Юлія Тимошенко: Жодних капітуляційних умов миру для України

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на Конгресі Європейської народної партії

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила на Конгресі Європейської народної партії, що відбувся у Валенсії, Іспанія.

«У ці дні, коли війна триває вже четвертий рік, ми не маємо права стати слабкішими. Ми не маємо права прийняти капітулянтські умови миру. Тільки справедливий і сталий мир, який ми з вами заслужили! Для досягнення цієї мети нам потрібно посилити порозуміння і єдність між Сполученими Штатами Америки і Європою – так, як це було завжди. І я знову хочу сказати: Україна вистояла! І ми переможемо! Україна вистояла – завдяки єдності. Завдяки вашій підтримці. І завдяки незламному духу нашого українського народу, героїзму нашої армії», – наголосила вона.

Юлія Тимошенко також підкреслила, що українці довели свою здатність захищати не лише себе, а й Європу, назвавши українських воїнів воїнами свободи, які боронять спільні цінності.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на Конгресі Європейської народної партії Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на Конгресі Європейської народної партії Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на Конгресі Європейської народної партії

Вона нагадала про надзвичайно високу ціну, яку платить Україна за свою і європейську свободу – загиблі, мільйони переселенців, зниклі безвісти, викрадені діти та тимчасово окуповані території.

«Наразі настав час нових рішень – рішень, які не можна відкладати», – наголосила Юлія Тимошенко, закликавши до прискорення вступу України до ЄС, зміцнення економічної підтримки, розширення санкцій проти країни-агресора та створення нової системи європейської безпеки.

Виступ Юлії Тимошенко прокоментував голова Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерій Дубіль:

«Слова Юлії Тимошенко на Конгресі ЄНП – це потужне нагадування світу, що українці не здадуться і не погодяться на жодні «компроміси» за рахунок нашого суверенітету. Це позиція державницької відповідальності та європейської солідарності. Київська міська «Батьківщина» повністю підтримує заклики до пришвидшення євроінтеграції України, посилення оборонної допомоги та глибшої співпраці з ЄС. Це той шлях, що дає надію та гарантії безпеки і майбутнього для наших громадян», – наголосив Валерій Дубіль.

Участь у Конгресі також взяв заступник Голови партії «Батьківщина», перший заступник Голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря.