Путін «сподівається», що Росії не буде потрібно застосовувати ядерну зброю в Україні

Під час нападу на Україну у Росії «не було необхідності» застосовувати ядерну зброю, і президент РФ Володимир Путін сподівається, що так буде й надалі.

Про це Володимир Путін сказав в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, пише «Українська правда».

У фільмі, знятому до 25-річчя перебування Володимира Путіна при владі, він розповідає, нібито під час війни Росію «хотіли спровокувати, хотіли домогтися того, щоб зробили помилки».

Він також стверджує, що у Росії достатньо сил і засобів, щоб «довести війну в Україні до логічного завершення» і «з потрібним для Росії результатом», і застосовувати ядерну зброю для цього не потрібно.

Володимир Путін також заявив про неминучість у майбутньому «примирення з українською частиною російського народу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.