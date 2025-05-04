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Трамп про переговори з Росією та Україною: Ми ближчі з однією зі сторін

Президент США Дональд Трамп, фото: Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.

Про це він сказав в інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC.

У нього запитали, чи вдалося наблизитися до досягнення мирної угоди між росією та Україною.

— Я справді вірю, що ми ближчі [в досягненні угоди] з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі, — відповів Дональд Трамп.

Також у нього питали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це американський президент сказав, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім «стаються хороші речі».

Водночас він наголосив, що «може настати час», коли він скаже «Гаразд, продовжуйте, продовжуйте бути дурнями» і вийде з переговорів.

Раніше в Кремлі повідомляли, що Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом підтвердив готовність до переговорів з Україною без попередніх умов.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву та заявив, що не впевнений у готовності Володимира Путіна припинити війну.

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