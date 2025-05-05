Нова повірена в справах США Девіс прибула до Києва

Джулі Девіс прибула до України Фото: Посольство США в України в Telegram

У понеділок, 5 травня, до України прибула Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс.

Про це повідомило американське посольство.

Зазначається, що Джулі Девіс прибула в критичний момент, щоб продовжити політику президента Дональда Трампа, спрямовану на завершення війни та забезпечення миру й процвітання в Україні. Вона очолюватиме дипломатичну місію США в Києві, поки Конгрес не призначить нового посла.

Нагадаємо, що кандидатуру Джулі Девіс затвердили Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс 1 травня.

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку ще в квітні. За інформацією Financial Times, її рішення могло бути частково пов’язаним із незгодою з політикою нової адміністрації. Брінк обіймала посаду три роки – з травня 2022 року.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із заявою про необхідність запровадити 100-відсоткове мито на всі фільми, вироблені за межами країни. Він звинуватив інші держави у навмисному послабленні американської кіноіндустрії та створенні загроз для національної безпеки.