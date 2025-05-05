Трамп вводить 100% мита на іноземне кіно, звинувачуючи інші країни у підриві американської індустрії
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- Марія Хаміцевич
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12:39, 05 травня, 2025
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Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про необхідність запровадити 100-відсоткове мито на всі фільми, вироблені за межами країни. Він звинуватив інші держави у навмисному послабленні американської кіноіндустрії та створенні загроз для національної безпеки.
У дописі в соцмережі X Трамп зазначив, що іноземні уряди нібито створюють сприятливі умови для американських кіновиробників, щоб переманити їх за кордон. Це, на його думку, веде до скорочення економічної активності в США, а також сприяє поширенню небажаного впливу через інформаційний простір.
У зв’язку з цим Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі США та Торговельному представнику негайно розпочати процедуру запровадження відповідного мита. Він підкреслив, що прагне повернути виробництво кіно до Сполучених Штатів.
Введення мита США
2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.
Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.
Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.
Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.
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