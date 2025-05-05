Трамп вводить 100% мита на іноземне кіно, звинувачуючи інші країни у підриві американської індустрії

Дональд Трамп, фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про необхідність запровадити 100-відсоткове мито на всі фільми, вироблені за межами країни. Він звинуватив інші держави у навмисному послабленні американської кіноіндустрії та створенні загроз для національної безпеки.

У дописі в соцмережі X Трамп зазначив, що іноземні уряди нібито створюють сприятливі умови для американських кіновиробників, щоб переманити їх за кордон. Це, на його думку, веде до скорочення економічної активності в США, а також сприяє поширенню небажаного впливу через інформаційний простір.

У зв’язку з цим Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі США та Торговельному представнику негайно розпочати процедуру запровадження відповідного мита. Він підкреслив, що прагне повернути виробництво кіно до Сполучених Штатів.

Введення мита США

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2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.