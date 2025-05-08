Війна в Україні була однією з головних тем зустрічі Трампа і прем’єра Канади, — ЗМІ

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні та президент США Дональд Трамп зустрілися в Білому домі, фото: Evan Vucci / AP

Під час зустрічі у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні обговорювали питання війни Росії проти України.

Про це повідомляє CBC News із посиланням на джерела.

Хоча канадська делегація була зосереджена на торговельних питаннях і суперечках щодо статусу Канади у відносинах зі США, Дональд Трамп прагнув підняти теми глобальної безпеки. Серед них — ситуація в Україні, протистояння з Китаєм і ядерні амбіції Ірану.

За словами джерела, Дональд Трамп хотів дізнатися позицію Карні з цих складних питань, зокрема в контексті власних передвиборчих обіцянок — завершити війну в Україні та стримати Іран.

Окрім того, Дональд Трамп цікавився поглядами Марка Карні щодо ситуації в Ізраїлі, Газі та Ємені, хоча цим питанням на зустрічі приділили менше уваги.

У CBC зазначають, що сам факт такого запиту з боку Дональда Трампа вважається свідченням поваги до нового канадського лідера та визнання його позиції.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час обговорення можливого завершення війни в Україні російська сторона висуває надмірні вимоги. За його словами, Росія не відмовляється від ідеї мирної угоди, але її позиція залишається надто жорсткою.