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У США заявили, що Росія вимагає занадто багато під час переговорів про мир в Україні

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, фото: Getty ImagesВице-президент США Джей Ди Вэнс, фото: Getty Images

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що під час обговорення можливого завершення війни в Україні російська сторона висуває надмірні вимоги.

Про це він сказав на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні.

За його словами, Росія не відмовляється від ідеї мирної угоди, але її позиція залишається надто жорсткою. Також і Україна передала американцям свої умови. Через це між двома країнами залишається «велика прірва».

— Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови, — зазначив Джей Ді Венс.

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У США наголошують, що настав час для прямих переговорів між Росією та Україною. Водночас Вашингтон хоче відійти від ідеї лише тимчасового припинення вогню на 30 днів і зосередитися на довгостроковому врегулюванні.

Американський віцепрезидент також додав, що США розчаровані емоційністю обох сторін.

— Коли ви маєте годинну розмову з однією з них, перші пів години — це лише скарги на історичні образи, — наголосив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо у вітчизняних виробників.

За його словами, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ЄС могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко — значно збільшивши військову підтримку України.

Водночас президент Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін. Однак називати цю сторону він не захотів.

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