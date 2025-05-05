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Євросоюз може подвоїти військову підтримку України, якщо дипломатія Трампа не спрацює, — комісар ЄС

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Facebook / Andrius KubiliusКомісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Facebook / Andrius Kubilius

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо у вітчизняних виробників.

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«Якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку України», — зазначив він.

За його словами, США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні, але ці кошти можна використати ефективніше. Якщо вкладати їх у закупівлю української зброї, то обсяг військової підтримки можна фактично подвоїти, адже українське озброєння коштує приблизно вдвічі дешевше, ніж аналогічне з ЄС чи США.

Андрюс Кубілюс також наголосив, що ЄС має можливість посилити свою допомогу Україні через новий механізм — безпекові кредити. Вони дозволяють країнам-членам фінансувати військові закупівлі для України, що сприяє реалізації стратегії «мир через силу».

Українські посадовці неодноразово закликали європейські країни приєднатися до «Данської моделі» підтримки, яка передбачає фінансування військової допомоги через цільові фонди, з акцентом на закупівлю озброєння безпосередньо в Україні. Ініціативу вже підтримали Нідерланди, Норвегія та Чехія, а ЄС розглядає цю модель як основу довгострокової стратегії допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує резервний план для збереження санкцій проти Росії, якщо адміністрація Дональда Трампа вирішить припинити участь у переговорах щодо України.

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