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Росії не варто сподіватися, що їй віддадуть території, які вона не контролює, — Венс

Джей Ди Вэнс. Фото: Associated PressДжей Ди Вэнс. Фото: Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні очікували, що Росія попросить «занадто багато» під час переговорів, але додав: Москві не варто думати, що їй віддадуть території, які вона не контролює.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, у Росії переконані, що вони перемагають на фронті, а тому очікувано попросили забагато. Водночас Україна прагне припинення вогню частково тому, що останні кілька місяців справи в неї йдуть «не дуже добре», вважає віцепрезидент США.

— Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Але Росія не може очікувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила, — пояснив Джей Ді Венс.

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Водночас він назвав прогресом, що сторони поклали на стіл переговорів свої конкретні вимоги.

— Ми знали, що в першій пропозиції росіяни попросять більше, ніж було розумно дати. І саме так часто працюють переговори. Мене це не турбує, — додав віцепрезидент США.

Однак він наголосив, що його б стурбувало, якби стало зрозуміло, що росіяни не хочуть вести переговори добросовісно. У такому разі США вийдуть з переговорного процесу, пояснив Джей Ді Венс.

— Це означатиме те, що Росія та Україна будуть змушені розв’язувати цю справу без порад та посередництва США. Я не думаю, що це добре для нас, Росії чи України, — зауважив він.

Джей Ді Венс також розповів, що зараз США стоять перед вибором щодо того, чи збільшувати Україні військову підтримку, але перед цим хочуть зрозуміти, як розвиватиметься переговорний процес.

Слід нагадати, що попри завершення дії попереднього пакета допомоги Україні, затвердженого ще за президентства Джо Байдена, у Білому домі та Конгресі США фактично не обговорюють нову підтримку.

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