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Велика Британія та ЄС домовляються про нові відносини після Brexit

Урсула фон дер Ляєн і сер Кейр Стармер, Фото: APУрсула фон дер Ляєн і сер Кейр Стармер, Фото: AP

Велика Британія та ЄС домовилися про перегляд відносин після Brexit. Угода включає продовження доступу європейських рибалок до британських вод в обмін на зменшення торгівельних бар'єрів для британської агропродовольчої продукції.

Про це пише FT.

Велика Британія погодилася продовжити доступ суден ЄС до своїх рибальських вод ще на 12 років, хоча раніше пропонувала лише п’ять. В обмін на це прем’єр-міністр Кейр Стармер отримав безстрокову ветеринарну угоду, яка спрощує експорт британської агропродовольчої продукції.

Переговори тривали всю ніч, зокрема щодо рибальства, торгівлі продуктами та молодіжної мобільності. ЄС наполягав на ширшій програмі молодіжного обміну, але остаточний текст передбачає лише подальші переговори.

Дипломати ЄС заявили, що в остаточному тексті йдеться про те, що обидві сторони «працюватимуть над» угодою про покращення мобільності молоді, що ознаменувало собою місяці переговорів. Вони сказали, що це був невтішний результат, але визнали, що Стармер перебуває під величезним внутрішнім тиском у питанні міграції.

Видання зазначає, що саміт ЄС-Великобританія, перший з моменту набуття чинності Brexit у 2020 році, підкреслить дух примирення. Очікується, що під час саміту в Лондоні сторони підпишуть оборонний пакт і комюніке про економічну співпрацю.

Нагадаємо, що Британія офіційно вийшла з ЄС 31 січня 2020 року, що змінило її економічні та політичні зв’язки з Європою. Наприкінці того ж року підписали угоду про торгівлю та співпрацю, яка визначила нові правила, але не вирішила всі проблеми.

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