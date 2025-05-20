  • вівторок

    20 травня, 2025

  • 14.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 20 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Депутатка Домбровська просить ДСНС пояснити, чому звільнили рятувальницю, яка знімалась у «МастерШеф»

Олеся Бабій. Фото зі сторінок проєкту МастерШефОлеся Бабій. Фото зі сторінок проєкту МастерШеф

Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звернулася з запитом до обласного управління ДСНС, аби з'ясувати деталі звільнення майорки Олеcі Бабій, яка через участі в шоу «МастерШеф» залишилась без роботи.

Про це депутатка повідомила на сторінці у Facebook. 

Історія набула розголосу після того, як стало відомо, що співробітницю Державної служби з надзвичайних ситуацій покарали через її участь у відомому кулінарному проєкті. Тетяна Домбровська вважає ситуацію несправедливою.

— Я все ж переконана: в сучасній Україні кожна жінка — незалежно від професії — повинна мати можливість реалізовувати себе. У кожної з нас є своє покликання — і часто не одне. Ми можемо бути сильними в роботі, дбайливими вдома, творчими в улюбленій справі, і дуже важливо, щоб у жінки був простір для спроб, розвитку, мрій. Хочеться, щоб у нашій країні було більше підтримки, розуміння і поваги до такого вибору, — написала Тетяна Домбровська.

Запит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки FacebookЗапит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки Facebook
Запит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки FacebookЗапит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки Facebook

Вона також додала, що після отримання офіційної відповіді від ДСНС обов’язково оприлюднить її.

Останні новини про: ДСНС

Рятувальники допомогли туристу, який не зміг піднятися на Говерлу
На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі
Шоу, яке коштувало посади: майора ДСНС з Миколаєва звільнили з роботи після зйомок у «МастерШеф»
Реклама

Читайте також:

новини

Обшук в Миколаївобленерго: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

Катерина Середа
новини

Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Юлія Бойченко
новини

«Торговий майданчик. Просто бізнес», — посадовець мерії Миколаєва порівняв «пакетні» земельні сесії міськради з базаром

Катерина Середа
новини

Головний антикорупціонер мерії Миколаєва виступив проти пакетних голосувань по землі

Катерина Середа

Останні новини про: ДСНС

Шоу, яке коштувало посади: майора ДСНС з Миколаєва звільнили з роботи після зйомок у «МастерШеф»
На Одещині двоє дітей загинули під час пожежі
Рятувальники допомогли туристу, який не зміг піднятися на Говерлу

Обшук в «Миколаївобленерго»: слідчі вивчають, як «Светолюкс» переміг у тендері на ₴74 млн

У міськздоров’я Миколаєва пояснили необхідність об’єднання лікарень вже в цьому році: Щоб отримати більше грошей від НСЗУ

Мерія Миколаєва подала черговий проєкт відновлення: Водний палац на Набережній

Головне сьогодні