Депутатка Домбровська просить ДСНС пояснити, чому звільнили рятувальницю, яка знімалась у «МастерШеф»

Олеся Бабій. Фото зі сторінок проєкту МастерШеф

Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звернулася з запитом до обласного управління ДСНС, аби з'ясувати деталі звільнення майорки Олеcі Бабій, яка через участі в шоу «МастерШеф» залишилась без роботи.

Про це депутатка повідомила на сторінці у Facebook.

Історія набула розголосу після того, як стало відомо, що співробітницю Державної служби з надзвичайних ситуацій покарали через її участь у відомому кулінарному проєкті. Тетяна Домбровська вважає ситуацію несправедливою.

— Я все ж переконана: в сучасній Україні кожна жінка — незалежно від професії — повинна мати можливість реалізовувати себе. У кожної з нас є своє покликання — і часто не одне. Ми можемо бути сильними в роботі, дбайливими вдома, творчими в улюбленій справі, і дуже важливо, щоб у жінки був простір для спроб, розвитку, мрій. Хочеться, щоб у нашій країні було більше підтримки, розуміння і поваги до такого вибору, — написала Тетяна Домбровська.

Запит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки Facebook Запит депутатки Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська до обласного управління ДСНС. Фото зі сторінки Facebook

Вона також додала, що після отримання офіційної відповіді від ДСНС обов’язково оприлюднить її.