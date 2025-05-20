Депутатка Домбровська просить ДСНС пояснити, чому звільнили рятувальницю, яка знімалась у «МастерШеф»
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- Світлана Іванченко
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19:39, 20 травня, 2025
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Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська звернулася з запитом до обласного управління ДСНС, аби з'ясувати деталі звільнення майорки Олеcі Бабій, яка через участі в шоу «МастерШеф» залишилась без роботи.
Про це депутатка повідомила на сторінці у Facebook.
Історія набула розголосу після того, як стало відомо, що співробітницю Державної служби з надзвичайних ситуацій покарали через її участь у відомому кулінарному проєкті. Тетяна Домбровська вважає ситуацію несправедливою.
— Я все ж переконана: в сучасній Україні кожна жінка — незалежно від професії — повинна мати можливість реалізовувати себе. У кожної з нас є своє покликання — і часто не одне. Ми можемо бути сильними в роботі, дбайливими вдома, творчими в улюбленій справі, і дуже важливо, щоб у жінки був простір для спроб, розвитку, мрій. Хочеться, щоб у нашій країні було більше підтримки, розуміння і поваги до такого вибору, — написала Тетяна Домбровська.
Вона також додала, що після отримання офіційної відповіді від ДСНС обов’язково оприлюднить її.
Зауважимо, що в управлінні Олеся Бабій пропрацювала 10 років. У березні дівчина потрапила до топ-20 учасників 15 сезону кулінарного шоу «МастерШеф».
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